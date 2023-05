Wann öffnen die Freibäder in Einheitsgemeinde Wanzleben? Eintrittspreise steigen zur neuen Saison

Die Freibadsaison nähert sich mit Riesenschritten, daher werden die Bäder in Wanzleben und Klein Wanzleben entsprechend vorbereitet. In diesem Jahr konnte diese sogar etwas früher starten, wenn denn auch das Wetter mitspielt. Dafür wird es in Sachen Eintritt etwas teurer.