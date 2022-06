Einwohner und Stadt stocksauer: Haus der Vereine in Wanzleben mit Schmierereien übersäht

Wanzleben - Der Weg zum Kulturhaus in Wanzleben kann überaus „bunt“ sein, wenn der Besucher den Parkplatz hinter dem Objekt nutzt. Zu sehen sind Schmierereien an den Wänden, an jedem einzelnen Fenster und an den Türen. Zudem ist der Blitzableiter aus der Verankerung gerissen worden.