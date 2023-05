Freizeit und Gastronomie Die besten Adressen im Überblick: Wo gibt es in Wanzleben Eis und was kostet es?

Der Sommer ist da und damit steigt die Lust auf eine Spezialität, die quer durch alle Generationen gern verzehrt wird. Klar, dabei handelt es sich um Eis, eine der bei den Deutschen beliebtesten Spezialitäten, wenn es warm wird. Das ist auch in Wanzleben nicht anders. Aber wo gibt es das in Wanzleben und was kostet es?