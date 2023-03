Ingenieure aus Sülzetal entwickeln Generatoren für mehr Reichweite bei Elektrofahrzeugen. Seit fünf Jahren arbeiten sie bereits an ihrem patentierten Konzept. Bald soll die Millionen-Investition in einem Fahrzeug getestet werden.

Im Mai 2021 stellten die beiden Ingenieure Dr. Maik Kraus (l.) und Dr. Andreas von Schuttenbach aus Bahrendorf den Prototypen des Radgenerators in der Motorsport Arena Oschersleben vor. Nach Tests an einer Hochschule soll hier das System bald erprobt werden.

Bahrendorf/Sülzetal - Das Thema Elektromobilität sorgt in der Autoindustrie aktuell für einen großen Strukturwandel. Viele Hersteller investieren unter anderem in die Forschung und Entwicklung von leistungsstärkeren Batterien aber auch in die Steigerung der Reichweite von Elektrofahrzeugen. Genau in diesem Bereich könnte es demnächst eine Innovation aus der Börde geben.