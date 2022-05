Elferserie bis Rosenmontag: Eilsleber Narren präsentieren sich erneut auf der Online-Bühne

Eilsleben - Nein, die EKG hat sich erneut der Situation gefügt und nutzt sie, so gut es eben geht, zu ihren Gunsten. „Wenn wir schon keine ausgelassenen Prunksitzungen mit unserem Publikum erleben dürfen, dann konzentrieren wir uns wieder voll und ganz auf eine digitale Saison, wie wir sie bereits im vorigen Jahr mit Erfolg und viel Vergnügen bewerkstelligt haben“, kündigte Vereinssprecher Kevin Proch eingangs des Winters an.

Präsent auf allen gängigen Plattformen

Nun, da der Karneval auf seinen Höhepunkt zusteuern würde und den Allertalern die ersten „Helau!“-Feten im Wikingerboot ins Haus stünden, ist diese zweite digitale EKG-Saison eröffnet worden – eine kleine Filmreihe aus Eigenproduktion. „Der Narrenfreiheit frönen wir somit also trotzdem wieder“, so Proch. „Das virtuelle Spektakel wird brauchtumsgerecht bis Rosenmontag in elf Folgen veröffentlicht. Am besten die Freunde des Eilsleber Karnevals abonnieren uns auf Yotube, Facebook oder Instagram, um keine Folge zu verpassen oder gehen direkt auf unsere Homepage, wo alle Videos entsprechend verlinkt werden.“

Griff ins Archiv

Das geneigte Publikum müsse somit nicht vollends auf Wiesenpieperei, Gardentanz und bissige Büttenreime verzichten. Versetzt ist das Ganze mit einem gehörigen Schuss Nostalgie. „Denn der Fokus geht diesmal auf die vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte“, kündigt Kevin Proch an. Der Verein habe zu diesem Zweck die Privatarchive angezapft, Videoaufzeichnungen und Fotos ab der 40-Jahr-Feier 1996 bis in die jüngste Geschichte herausgesucht und zusammengeschnitten. „Die Bildqualität ist teilweise trotz aller Bemühungen der Aufarbeitung nicht immer optimal“, kommentiert Proch. „Jedoch ist es unter Berücksichtigung der damaligen technischen Möglichkeiten dennoch eine interessante Reise in die Vergangenheit der Vereinsgeschichte.“ Oder wie es EKG-Obernarr Mario Neugebauer in seiner Saisoneröffnungsrede dichtet: „Viel Schönes aus vergangenen Zeiten wird euch durchs Programm begleiten.“

Komponist und Kanzleirat

Sozusagen der Hauptakteur des Narrentums auf der Mattscheibe ist Jens Schmidt. „Er nämlich hat sich wieder die viele Arbeit mit der Filmbearbeitung gemacht hat“, zollt Proch dem Vereinskollegen Respekt. Egal, ob altes oder frisches Material, es muss schließlich geschnitten, komponiert und untersetzt werden. Dieser Aufgabe und noch mehr hat sich Schmidt angenommen. Vor der Kamera wird er außerdem in seiner Rolle als „Kanzleirat ohne Schreiberling“ in Erscheinung treten und das aktuelle Dorf- und Weltgeschehen aufs Korn nehmen.

Apropos Korn: Wem nach neuen Episoden aus dem so einträchtigen Hause Haferkorn gelüstet, der sollte sich unbedingt zuschalten zur digitalen Saison der EKG.

Facebook, Youtube, Instagram: Karneval in Eilsleben, Homepage: karnevalineilsleben.de