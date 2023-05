Innenstadtsanierung in Wanzleben und Seehausen Energetische Sanierung für das Spaßbad geplant

Die Einheitsgemeinde Wanzleben will weiter in den Ausbau der Innenstädte in Wanzleben und Seehausen investieren. Deshalb hat der Stadtrat die weitere Beteiligung an zwei Förderprogrammen beschlossen. Mit dem Geld soll beispielsweise die Sanierung der Paulskirche in Seehausen angegangen werden.