Aus der kleinen Kastanie ist in Rosemarie Schopes Garten ein stattlicher Baum herangewachsen, der derzeit wieder in voller Pacht blüht und alljährlich viele Kastanien abwirft. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Seit 100 Jahren bereits wird ein Kastanienbaum in Groß Rodensleben gehegt und gepflegt.

Groß Rodensleben l Auch in diesem Jahr steht die große Kastanie in Rosemarie Schoppes Garten am Kummerberg in Groß Rodensleben in prächtiger Blüte. So erfreut der Laubbaum nicht nur die Gartenbesitzerin, ihre Familie und Nachbarn, sondern auch Vorbeikommende. „Sogar wenn man mit dem Auto aus Richtung Bergen auf den Ort zufährt, kann man den großen Baum sehen“, sagt Ilka Nachtigall, die Tochter von Rosemarie Schoppe.

Besondere Familie

Sicher wäre der stattliche Kastanienbaum einer wie viele andere Bäume in Groß Rodensleben, aber für die Familie ist er doch etwas Besonderes. So weiß Rosemarie Schoppe genau, wie die Lebensgeschichte des Baumes begann – nämlich in diesem Jahr genau vor 100 Jahren. Ihr Vater Richard Schulze hat ihn als Elfjähriger aus einer Kastanie gezogen und ihn dann in den eigenen Garten gepflanzt. „Der Baum hat die Erinnerung an meinen Opa erhalten“, erklärt Ilka Nachtigall. Als er 1941 im Krieg gefallen ist, war er erst 32 Jahre alt, seine Tochter Rosemarie damals sechs.

Die emotionale Bindung ist bis heute geblieben. Und auch nachfolgenden Generationen liegt der Kastanienbaum am Herzen. Als Kinder haben Ilka Nachtigall und ihr Bruder Holger Schoppe darunter gespielt, ebenso wie die Urenkel von Richard Schulze, Jacqueline, Madeleine, Judith, Thomas und Florian. Bis heute wird er gehegt und gepflegt. Unmengen an Laub bringt Holger Schoppe alljährlich im Herbst zur Deponie.

Tiere werden versorgt

Aber auch die braunen Kastanien finden stetig in den Ururenkeln des Pflanzers dankbare Abnehmer. In diesem Herbst wird vielleicht auch der kleine Fiete (9 Monate) die siebenjährige Charlotte und die zweijährige Sophia schon beim Aufsammeln unterstützen. Den Kindern aus der örtlichen Kindertagesstätte „Bussi-Bär“ geht ebenfalls Jahr für Jahr aufgrund des Kastaniennachschubs von diesem Baum niemals das Bastelmaterial aus. „Zudem werden auch die Tiere im Hohen Holz mit unseren Kastanien versorgt“, fügt Ilka Nachtigall an.