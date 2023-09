Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Die Umfrage hat ergeben, dass die Bewohner der Einheitsgemeinde Wanzleben recht zufrieden mit dem Angebot der kommunalen Kindertagesstätten sind.

Die Kinder in der Einheitsgemeinde Wanzleben fühlen sich in den kommunalen Einrichtungen sehr wohl. Das wissen die Eltern zu schätzen und geben der Stadt recht gute Noten für die Angebote.

Wanzleben - Wenn es um die Ausstattung der Kindertagesstätten geht, dann ist die Einheitsgemeinde recht vorbildlich. Viel Geld fließt in die Betreuung der Jüngsten und in den Unterhalt der Einrichtungen.

„Wir sprechen da vom größten Posten im Haushalt der Stadt“, sagt der Amtsleiter Kai Pluntke. Die Sachkosten, Bewirtschaftung, Erhaltung sowie die Personalkosten im Kitabereich belaufen sich allein auf über 8 Millionen Euro.

Engagierte Erzieher in Sachsen-Anhalt

Für Investitionen kommen noch einmal 73.000 Euro dazu. Insgesamt liegt der Haushalt der Stadt übrigens bei 27 Millionen Euro – allerdings sind da die Aufwendungen für das Breitbandnetz mit eingerechnet.

Im täglichen Einsatz sind in den sechs Horten und acht Einrichtungen 115 Erzieher. „In der Theorie wären wir damit sogar überbesetzt“, erläutert Kai Pluntke. Die Praxis sehe jedoch völlig anders aus.

Kinder und Eltern im Fokus der Kitas

Da gebe es immer wieder Probleme, beispielsweise bei Krankheitsfällen. Da werden dann die ausgebildeten Erzieher in der Realität knapp. So arbeitet die Stadt auch mit Zeitarbeitsfirmen zusammen, die in knappen Zeiten ihr Personal zur Verfügung stellen. Der eigene Puffer reicht also nie wirklich aus.

Dieser Text ist Teil der großen Serie: FamilienLeben in Sachsen-Anhalt. VS

Das hat Gründe, so gibt es auch öfter Beschäftigungsverbote bei Schwangerschaften und Langzeitkranke. Im Extremfall werden dann Öffnungszeiten von Einrichtungen eingeschränkt, wie im Mai in Groß Rodensleben und im Juni in Klein Wanzleben geschehen.

Kommunikation und Qualitätsmanagement in Kitas

Schließlich muss die Verwaltung auf die genaue Anwendung des Betreuungsschlüssels achten. „Das verrückte an der Sache ist, dass die verschärfte Situation in der Corona-Pandemie begonnen hat und jetzt immer noch so weiter läuft“, stellt Kai Pluntke fest.

Andere Lösungen wurden gesucht und gefunden, sie werden aber von Eltern wie Erziehern abgelehnt.

Aktuelle Herausforderungen und Lösungen in Kindergärten

So gibt es in anderen Gemeinden Schließzeiten für die Kitas über die Sommerzeit. Dann müssten die Erzieher in dieser Zeit in den Urlaub gehen und die Eltern hätten ihre Kinder in der Zeit zu Hause oder mit im Urlaub. „Der Gedanke hat sich letztendlich nicht durchgesetzt“, sagt der Amtsleiter.

So sehen die Bewohner der Einheitsgemeinde Wanzleben ihre Kitas. mehrwertmacher

Ausbildung und Qualitätsmanagement in Wanzleben

In Sachen Erzieher-Nachwuchs ist die Einheitsgemeinde inzwischen auch zum Ausbildungsbetrieb geworden. Allerdings ist in diesem Jahr nur eine von zwei Azubistellen besetzt worden. „Die Eltern sehen diese Probleme aber auch“, sagt Pluntke. „Das beweisen die vielen Gespräche, die die Kita-Mitarbeiter und -leiter mit ihnen führen.“

Letztendlich gebe es in jeder Einrichtung ein eigenes Qualitätsmanagement, in das auch die Meinungen der Eltern einfließen. So arbeiten auch die jeweiligen Kuratorien eng mit den Kitaleitern zusammen.

Positive Resonanz und zukünftige Software-Implementierung

Das wird auch durchaus von den Bewohnern der Einheitsgemeinde gewürdigt. „Ein Blick in die Volksstimme-Statistik zeigt auch uns als Verwaltung, dass wir auf einem guten Weg sind“, befindet Kai Pluntke.

Besonders gelobt wird nämlich hier die Arbeit der engagierten Erzieher und die Kommunikation mit den Eltern, deren Meinung auch etwas zählt. Jedenfalls sehen das die Teilnehmer der großen Umfrage in der Region Wanzleben so.

Innovative Kitasoftware für effiziente Anmeldung

Aber auf den Lorbeeren ruhen sich die Verantwortlichen in den Kitas nicht aus, denn es stehen neue Herausforderungen an. „Es wird eine neue Kitasoftware geben“, blickt der Amtsleiter voraus.

„Diese wird es ermöglichen, dass Plätze für Kinder online angemeldet werden können.“ Zugleich soll dem Nutzer angezeigt werden, ob der Platz denn auch tatsächlich verfügbar ist. „Außerdem ist über das neue Programm eine Kommunikation zur Einrichtung möglich“, so Pluntke.