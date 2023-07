Essen in der Mikrowelle löst in Wanzleben Feuerwehreinsatz aus

Brandeinsatz am 17. Juli 2023 in Wanzleben: Ein Rauchmelder hatte die Feuerwehr zu einem möglichen Wohnungsbrand gerufen.

Wanzleben - vs l Zu einem Wohnungsbrand wurde die Wanzleber Feuerwehr am Montag Abend in die Straße „Vor dem hohen Tor“ gerufen. In einem Mehrfamilienhaus hatte in einer der Wohnungen die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Wie die Feuerwehr berichtete, hatten beim Eintreffen der Brandschützer alle Bewohner das Haus verlassen. Unter Atemschutz erkundete der Angriffstrupp die infrage kommende Wohnung. Dort wurde dann festgestellt, dass verbranntes Essen in einer Mikrowelle für eine starke Rauchentwicklung gesorgt hatte. Die Schale mit dem Essen wurde entsorgt und die Wohnung belüftet. Insgesamt waren 18 Feuerwehrkräfte im Einsatz.