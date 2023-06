Sparkassen-Triathlon in Wanzleben Event startet nach drei Jahren Pause wieder im Spaßbad

Nach dreijähriger Pause gibt es in Wanzleben wieder den Sparkassentriathlon. Dabei handelt es sich um die zehnte Auflage der Veranstaltung. Der besondere Höhepunkt wird am Sonntag, 2. Juli, im Spaßbad gestartet. Die Liste für die Triathleten ist nahezu voll. Was erwartet die Starter und Besucher aber an diesem Tag?