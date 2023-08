Neue Tradition in Klein Wanzleben Familientag lockt die Besucher auf den Festplatz

Die Klein Wanzleber haben ein besonderes Festwochenende hinter sich gebracht. Am Sonnabend gab es die Sommerparty und am Sonntag den Familientag. Dabei arbeiteten die Vereine des Zuckerdorfes zusammen und lockten mit der Veranstaltung zahlreiche Besucher aus der Region an.