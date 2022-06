Farbenfroh: Bushäuschen in Schwaneberg von Kindern neu gestaltet

Schwaneberg - Die Bushaltestelle in Schwaneberg erstrahlt in einem neuen farbenfrohen Antlitz. Das Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke (KJHZ) hatte zuvor einen Aufruf zur Gestaltung von Bushaltestellen aufgegriffen und ihn in Neundorf im Salzlandkreis, wie auch in Schwaneberg im Bördekreis, kreativ umgesetzt. Zur Anerkennung an die Helfer trafen sich kürzlich Mitarbeiter des KJHZ, Kinder und Jugendliche sowie Schwaneberger Bürger zu einer kleinen Dankesrunde an der Bushaltestelle.