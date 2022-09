FCM kickt in Eilsleben für den guten Zweck

Die Fußballfesttage in Eilsleben scheinen kein Ende zu nehmen. Kommende Woche steht dem Sportverein ein besonderes Schmankerl ins Haus. Zweitligist 1. FC Magdeburg gastiert hier auf ein Test- und Benefizspiel.

Einstimmung aufs Benefizspiel: Die Organisatoren Wolfgang Dommes (ESV, links) und Dirk Weinrich (Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung) spielen sich nach dem jüngsten Planungsgespräch auf dem Eilsleber Sportplatz ein paar Bälle zu. Am Mittwoch spielt hier der FCM.

Eilsleben - Ein kontinuierlicher Aufschwung im sportlichen Bereich wie auch in der Entwicklung seiner Spielstätte und ihrem Drumherum kennzeichnet aktuell den Eilsleber Sportverein (ESV). Jüngste Resultate dessen: die Schaffung eines Zweitplatzes mit Kunstrasenbelag, die Erneuerung der Sportplatzperipherie, der mit dem Aufstieg in die Landesklasse verbundene Kreismeistertitel der ersten Männermannschaft sowie ein beachtlicher Start in die erste Saison auf Landesebene seit 15 Jahren. Kurzum, Eilsleben hat sich wieder zu einer attraktiven Fußballadresse gemausert.