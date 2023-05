Ausstellung Fernmeldemuseum in Bottmersdorf präsentiert „100 Jahre Radio in der Börde“

Das Thema in diesen Tagen, wenn es um moderne Technik geht, heißt „100 Jahre Radio“. Nicht nur in allen möglichen Fernsehsendern wird darauf hingewiesen. Im Fernmeldemuseum in Bottmersdorf können sich Besucher die Entwicklung sogar ganz aus der Nähe ansehen.