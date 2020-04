In der Dreileber Schrebergartenanlage war es am Sonntagnachmittag zu einem Feuer gekommen. Foto: Feuerwehr Dreileben

Die Dreileber Kameraden der Feuerwehr rückten am Sonntagnachmittag zu einem Ödlandbrand in einer Schrebergartenanlage aus.

Dreileben (mmt) l Ein aufmerksamer Jugendlicher aus Dreileben hat am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr einen Ödlandbrand in der Schrebergartenanlage des Dorfes entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Wie Ortswehrleiter Mario Finke berichtet, rückten daraufhin acht Kameraden aus, um das Feuer zu löschen.

Die Feuerwehrleute mussten eine fast 200 Meter lange Schlauchstrecke verlegen, um das Löschwasser an die Einsatzstelle zu befördern. Das Feuer brannte auf einer Flächen von etwa 200 Quadratmetern. Es waren 4000 Liter Wasser nötig, um es zu löschen. Der starke Wind entfachte das Feuer immer wieder an unterschiedlichen Stellen. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Ödlandbrand zu löschen. Gegen 18 Uhr waren die Kameraden wieder in ihrem Gerätehaus und beendeten den Einsatz.

„Die Feuerwehren sind auch in dieser schwierigen Situation immer einsatzbereit“, sagte Dreilebens Ortswehrleiter Mario Fink angesichts der aktuellen Corona-Pandemie.

Bilder Der Ödlandbrand war auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern ausgebrochen. Der starke Wind fachte das Feuer immer wieder an. Foto: Feuerwehr Dreileben



Der Ortswehrleiter lobte besonders die Aufmerksamkeit des Jugendlichen, der den Brand entdeckte. Der ist übrigens Mitglied der Dreileber Jugendfeuerwehr.