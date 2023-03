Klein Rodensleben - Über die Stagnation der Zahl der Einsatzkräfte auf hohem Niveau freut sich Danny Theuerwasser als Ortswehrleiter der Feuerwehr Klein Rodensleben. Um die 32 Einsatzkräfte weist seine Personalstatistik schon seit längerem auf. „Wir erwarten aber drei weitere junge Frauen als Verstärkung“, kündigt er an. Mit Jo Jessie Horenburg und Annabelle Maletzki haben zwei Jugendliche, die in diesem Jahr das 18. Lebensjahr vollenden, im vergangenen Herbst den ersten Teil ihrer Truppmannausbildung bestanden. Zu ihrem 18. Geburtstag werden sie dann in die Einsatzabteilung übernommen. Eine weitere bereits ausgebildete Feuerwehrfrau ist neu in den Ort gezogen und hat signalisiert, in der örtlichen Feuerwehr mitarbeiten zu wollen.

