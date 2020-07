Nachdem die Wanzleber Feuerwehr ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen hat, müssen sich auch andere Feuerwehren an neue Technik gewöhnen.

Wanzleben l 26 Jahre lang hat das Tanklöschfahrzeug der Wanzleber Ortsfeuerwehr, ein TLF 16/25, treue und gute Dienste geleistet. Mit der Neuanschaffung seines Nachfolgers, ein TLF 3000, könnte es nun eigentlich in Rente gehen. Ein Austausch nach 25 Jahren wird bei Feuerwehrfahrzeugen angestrebt. „Aber das ist nicht immer möglich“, erklärt Stadtwehrleiter Burkhard Wegner und begründet das mit finanziellen Zwängen und langen Lieferzeiten.

So wird das TLF 16/25 jetzt auch noch einige Jahre weiterrollen im Territorium der Stadt Wanzleben-Börde, allerdings nicht mehr unter Wanzleber, sondern unter Groß Rodensleber Flagge. Die Groß Rodensleber Kameraden haben ihr 2008 in Dienst gestelltes Löschgruppenfahrzeug, das LF 10/6, an die Nachbarfeuerwehr in Klein Rodensleben weitergereicht. Der Stadtwehrleiter erklärt den Ringtausch damit, dass das Groß Rodensleber LF 10/6 nur einen Tank mit 600 Liter Wasser an Bord hatte, das Ersatzfahrzeug aus Wanzleben aber 2500 Liter. Das kann sich bei der schlechten Löschwassersituation, die in Groß Rodensleben und den Ortsteilen Bergen und Hemsdorf herrscht, im Ernstfall auszahlen. Das zweite Löschfahrzeug, ein 1992 gebautes LF 16 TS, das die Groß Rodensleber vor einigen Jahren ebenfalls von den Wanzlebern „geerbt“ haben, hat gar kein Wasser an Bord.

Auf dem Abstellgleis

Die Groß Rodensleber Feuerwehr ist nach Plänen der Wanzleber Stadtverwaltung die nächste Feuerwehr mit Aussichten auf die Neuanschaffung eines Löschfahrzeugs. Lange Zeit war sie mit dem ältesten Fahrzeug im Landkreis – ein 1972 gebautes Löschfahrzeug – unterwegs. 2017 schickte der TÜV den Oldtimer aufs Abstellgleis.

In Klein Rodensleben ersetzt das Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W mit dem Baujahr 1999. Mit dem „neuen“ Fahrzeug können nicht nur sechs, sondern neun Einsatzkräfte zum Einsatz fahren. In Zeiten, wo auch Einsatzfahrzeuge nach Aussage des Stadtwehrleiters standardmäßig immer höher und breiter werden, erweist sich nicht nur die umfangreichere Technikausstattung, sondern vor allem die Kompaktheit des LF 10/6 als Vorteil. Ein größeres Fahrzeug würde in das Klein Rodensleber Feuerwehrhaus nicht hineinpassen. „Vor der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges müssen hier sicher auch noch bauliche Veränderungen am Gerätehaus getroffen werden“, so Burkhard Wegner. Dadurch, dass das Löschfahrzeug jetzt auch noch zusätzlich mit Schere und Spreizer ausgerüstet werden soll, erwarten die Klein Rodensleber zukünftig auch ein größeres Einsatzspektrum. An einem ersten Dienstabend haben sie das Fahrzeug schon ihren Bedürfnissen angepasst.

Das werden auch die Mitglieder der Hohendodeleber Ortsfeuerwehr tun. Als Letzte in der Kette bekamen sie das TSF-W von Klein Rodensleben als Ersatz für ihr fünf Jahre älteres Fahrzeug gleicher Bauart. Das ehemalige Hohendodeleber Tragkraftspritzenfahrzeug soll nun verkauft werden.

Erste Übungen absolviert

Das TLF 3000 der Wanzleber Feuerwehr ist nun nach ersten Übungseinheiten, in denen sich die Feuerwehrleute mit der Technik vertraut gemacht haben, offiziell in Dienst gestellt worden. Drei Kameraden hatten das Fahrzeug am 25. Juni vom Hersteller in Ulm (Baden-Württemberg) nach Wanzleben gelenkt. Angeschafft wurde es im Rahmen einer Sammelbestellung des Landes Sachsen-Anhalt zum Preis von 330 000 Euro. 150 000 Euro davon kamen aus den Fördertöpfen des Landes.

Die Stadtfeuerwehr soll in diesem Jahr noch um zwei Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) bereichert werden. Die Ausschreibungen laufen bereits, wie Burkhard Wegner sagt. Stationiert werden sollen die Fahrzeuge nach ihrer Ankunft in Remkersleben und Seehausen.