Dürre in der Börde Feuerwehr: Rettungseinsatz im Wanzleber Volkspark

Einen nicht alltäglichen Einsatz haben die Kameraden der Wanzleber Ortswehr ab dem späten Dienstagnachmittag absolviert. Sie wurden per Alarm zum Teich in den Wanzleber Volkspark gerufen, um hier über Stunden das Wasser per Pumpen umzuwälzen.