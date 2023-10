Mit kleinen Übungsgeräten zeigen die Nachwuchskameraden am Tag der offenen Tür in Osterweddingen ihr Können. Natürlich stand aber auch die Hüpfburg bereit.

Sülzetal - Fahrradparcours, Verkehrszeichenrätsel, Hüpfburg, Verkehrssimulator, Bastel- und Schminktisch aber auch Fahrten auf der Drehleiter, Gespräche im Gerätehaus mit den Kameraden – all das gab es bei den drei Tagen der offenen Tür der freiwilligen Feuerwehren in Osterweddingen, Langenweddingen und Altenweddingen. „An den Tagen der offenen Tür zeigen die Wehren ihre Leistungsbereitschaft. Das ist enorm wichtig für die Nachwuchsgewinnung“, betont Gemeindewehrleiter Marco Dahlke, „an solchen Tagen sehen die Besucher, welche Menschen ihnen ehrenamtlich im Brandfall helfen.“

„Wir müssen der Bevölkerung immer wieder zeigen, dass die Wehren im Sülzetal freiwillige Wehren sind. Alle Kameraden leisten ihren Dienst ehrenamtlich. Wir suchen permanent Nachwuchs. Nur wenn ausreichend Kameraden mit dabei sind, können wir im Notfall der Bevölkerung auch sofort helfen“, versichert der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Osterweddingen, Mario Schulz.

Neu-Sülzetaler schon im Rathaus ansprechen

In Osterweddingen gebe es einen großen Zulauf. Viele, junge Menschen würden ins Sülzetal kommen – aufgrund des großen Gewerbegebiets, sagt Schulz. „Hier könnte die Gemeinde schon bei der Meldung im Einwohnermeldeamt den Menschen nahe legen, einmal das Gespräch mit uns zu suchen“, meint Schulz.

Ähnlich argumentiert auch Dahlke: „Wir müssen immer wieder den Menschen hier bei uns im Sülzetal zeigen, dass die Kameraden alle Freiwillige sind. Das sind alle ganz normale Menschen, die im Notfall helfen wollen. Der Dienst bei den Wehren kommt nicht aus dem Nichts. Da stehen Menschen und Technik dahinter.“

„Wir haben in der Verwaltung schon so viel überlegt, aber immer noch keine Lösung für das Nachwuchsproblem bei den Wehren gefunden. Hier ist das Land gefragt. Eine Kommune kann das personell und finanziell überhaupt nicht stemmen“, warnt der Bürgermeister der Gemeinde Sülzetal, Jörg Methner (SPD), gegenüber der Volksstimme.

Nach Meinung von Jutta Spurek (Die Linke), Ratsmitglied in Langenweddingen, kommt es darauf an, „enger mit den Betrieben zusammenzuarbeiten. Sie müssten ihre Leute bei Einsätzen direkt freistellen. Hier und da wird das schon gemacht. Die ehrenamtlichen Leistungen der Feuerwehrleute kann man nicht bezahlen. Es muss ja nicht immer der aktive Dienst sein. Man kann sich auch im Förderverein engagieren oder bei Aktionen der Wehren einfach mit anpacken.“

Unterstützung kommt von der örtlichen Polizeiwache. „Wir arbeiten eng mit den freiwilligen Feuerwehren zusammen. Mindestens einmal im Jahr bieten wir das Projekt ,Anfassen, Ansprechen, Mitgehen mit fremden Personen' an“, berichtet Polizeihauptmeister René Krätzig vom Polizeirevier in Osterweddingen. Außerdem biete das Polizeirevier Kurse an, die explizit Situationen bei Einsätzen aufgreifen. „Dazu gehören die Rechte und Pflichten beim Fahren mit den Einsatzfahrzeugen sowie der Umgang mit Behinderungen und Angriffen im Einsatz. In Momenten, in denen sie mit draußen vor Ort sind, sind sie Amtspersonen, somit auch weisungsberechtigt. Viele Autofahrer ignorieren dies leider.“

„Wir haben 17 Wehrleute im aktiven Dienst hier in Langenweddingen. Prinzipiell bräuchten wir mehr Mitglieder, die einen Führerschein haben. Alle Kameraden sind in Arbeit, da ist es sehr schwierig, tagsüber zwischen 6 und 18 Uhr die Ausrückzeit zu halten“, beschreibt Hauptbrandmeister Maik Schneemann, Wehrleiter in Langenweddingen, die Lage. Vonseiten der Gemeinde könnte nach seiner Meinung der ehrenamtliche Dienst in den Wehren attraktiver gemacht werden.

Schon seit über 30 Jahren ist Schneemann bei der Feuerwehr mit dabei, seit zwölf Jahren ist Schneemann Wehrleiter in Langenweddingen. „Es freut mich immer, wenn Kinder mit dem Dienst bei uns anfangen und dann Stück für Stück Verantwortung übernehmen.“

Die Handgriffe müssen im Ernstfall sitzen

In Langenweddingen übt Vivian Lehmann den Posten der Wartin der Kinderfeuerwehr aus. „Es macht mir Spaß, die Kinder bei der Feuerwehr mit einzubeziehen. Sie lernen mit mir ja nicht nur Dinge, die sie bei der Feuerwehr brauchen. Bei mir gibt es auch viele Handgriffe und viel Wissen für den Alltag. Sie üben, ein verlässlicher Partner zu sein.“

„Die Personallage ist immer schwierig bei uns. In den kritischen Zeiten von 8 bis 15 Uhr sind wir immer zu wenige, abends ist es ganz in Ordnung. Wir sind aber um keinen Kameraden traurig, der uns zusätzlich unterstützt. Wir müssen die Mädchen und Jungen, dafür sensibilisieren, dass es auch noch ein anderes Hobby gibt, als Fußball zu spielen“, betont der Wehrleiter Sülzetal Süd, Andreas Hauer.

Mit dem Hilfsgruppenlöschfahrzeug werden alle Einsätze vom Brand bis hin zur technischen Hilfeleistung gemeistert. Bei ihren Gruppenabenden lernen die Mitglieder der Jugendwehr in Langenweddingen dieses Fahrzeug kennen. „Auf dem Fahrzeug sind über 1000 Gerätschaften drauf. Hier muss im Ernstfall jeder Handgriff sitzen“, sagt der Altenweddinger Jugendwart, Philipp Rosemund, „regelmäßige Fahrzeugkunde macht hierbei den Unterschied aus.“