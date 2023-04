Neben den Einsätzen und Bauleistungen absolvierte die Feuerwehrmannschaft Eilsleben/Ummendorf auch regelmäßig Übungseinheiten, hier etwa im Umgang mit dem Hohlstrahlrohr, der in jeder Lage beherrscht sein sollte.

Eilsleben - Nicht mehr im Gemeindezentrum, sondern tatsächlich in den eigenen vier Wänden konnte und wird wohl auch künftig die obligatorische Jahresbilanz gezogen. Das Domizil der Feuerwehr Eilsleben/Ummendorf gibt es her – und so war der Tagungsraum zur Hauptversammlung jüngst auch gut ausgelastet, als die Führungsriege um Ortswehrleiter Fabian Rehberg zur Rückschau auf ein ereignisreiches und denkwürdiges Jahr ansetzte.