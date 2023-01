Über 300 Schüler nehmen am Azubitag in der Niederlassung von Edeka im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen teil. Was sie dabei gelernt haben und was die Unternehmen ihnen zu bieten haben.

Osterweddingen - Edeka im Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen organisierte zusammen mit der AOK und Schäfers Backwaren das erste Mal einen „Tag der Ausbildung“. Über 300 Schüler nahmen am Azubitag in der Niederlassung von Edeka teil. Sie kamen von den Gemeinschaftsschulen „Ernst Wille“ in Magdeburg und „Sülzetal“ in Langenweddingen, von der Europaschule in Oschersleben, von den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Haldensleben und von der Integrierte Gesamtschule (IGS) Regine Hildebrandt aus Magdeburg. Mit dabei waren auch Bewerber der Arbeitsagentur.