Von wegen vegan - warum ein Wanzleber Schlachter bei Fleischfreunden beliebt ist

Wanzleben - Gerhard Luther mit seinen 59 Jahren ist mit seinem Betrieb in Wanzleben im besten Fleischeralter. Sehr viel jünger sind seine Meisterkollegen in der Börde nämlich nicht. Das trifft für die nur noch neun Innungsbetriebe, aber auch die anderen Selbstständigen zu, die inzwischen nicht mehr in der Innung sind.