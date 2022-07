Flohmarkt in Dodendorf: Um jeden Cent wird gehandelt

Dodendorf - Langsam blättert der Mann in Schwarz in den schweren Stiefeln das Buch durch. Seite für Seite schaut sich Günni Wacht die Harley-Davidsons an. Am Himmel brennt die Sonne. Die Hitze macht dem Biker aus Magdeburg im Lederdress nichts aus. Nun klappt er das Buch zu. Doch nichts.