Die Leader-Aktionsgruppe Börde hat sich in Bottmersdorf getroffen, um erfolgreich umgesetzte Projekte im ländlichen Raum zu begutachten.

Bottmersdorf l Wanzlebens Bürgermeister Thomas Kluge (parteilos), gleichsam Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Bördeland, konnte etwa 30 Vertreter der Mitgliedskommunen Wanzleben und Sülzetal im Landkreis Börde sowie Bördeland im Salzlandkreis beim Sommerfest in Bottmersdorf begrüßen. Ihm zur Seite standen der Ortsbürgermeister von Bottmersdorf/Klein Germersleben, René Gehre (FDP), und Leader-Managerin Angelika Fricke von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt, die die Aktionsgruppe fachlich betreut. Die Zusammenkunft war verbunden mit einem Rundgang durch das Dorf, bei dem die Teilnehmer erfolgreich umgesetzte Projekte zur Belebung des ländlichen Raums besichtigten.

Die erste Station führte in die St. Andreas Kirche, wo Pfarrer Theo Spielmann die Teilnehmer mit der Europahymne begrüßte, gespielt von Sohn Philipp Spielmann auf der sanierten Orgel, die 1694 von Adam Heinrich Ritze erbaut wurde. In einer kleinen Andacht fand Pfarrer Spielmann verbindende Worte zwischen der biblischen und der aktuellen Geschichte, dem europäischen Gedanken und der Kraft des Gemeinsamen. Die Aktionsgruppe Bördeland hatte die etwa 200 000 Euro teure Dachsanierung des Gotteshauses unterstützt.

Stallgebäude für Veranstaltungen

An der zweiten Station des kleinen Ortsspazierganges erläuterte Jens Ackermann, Geschäftsführer der Krankenbeförderung und Mietwagen GmbH Bottmersdorf, sein Vorhaben, des Umbaus der Scheune für die Nutzung durch einen ambulanten Pflegedienst als Tagespflege und Begegnungsstätte für die Senioren im Dorf.

Bilder Bei ihrem Rundgang nahmen die Mitglieder der Aktionsgruppe Bördeland in Bottmersdorf das von Jens und Claudia Kühle mit Hilfe von Fördergeldern...



Für die Unterstützung des Wiederaufbaus der Paltrockwindmühle Klein Germersleben läuft ein Förderantrag. Foto: Mathias Müller



Jens und Claudia Kühle präsentierten dann auf ihrem Hof das sanierte Stallgebäude, das nun rege für Veranstaltungen im Dorf, für Kultur und geselliges Miteinander genutzt wird. In geselliger Runde nutzten auch die Mitglieder und Gäste der Aktionsgruppe Bördeland die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und ihre Vorhaben für 2020 und 2021 vorzustellen. Insgesamt wurden bis zum 30. August 24 Projektvorschläge für eine Förderung eingereicht. Diese gilt es, in der nächsten Vorstandssitzung zu bewerten und eine Prioritätenliste zu erstellen.

28 Vorhaben bewilligt

An die Träger der bereits fertig gestellten Vorhaben überreichten der Vorsitzende der Aktionsgruppe Thomas Kluge und Managerin Angelika Fricke von der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt die Erinnerungstafeln. Im gemeinsamen Engagement der Projektträger, dem Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten, dem Landesverwaltungsamt und der Aktionsgruppe Börde konnten seit 2016 bislang 28 Vorhaben bewilligt werden, die die Europäische Union mit etwa einer Million Euro unterstützt hat.

„Leader braucht das Engagement von Bürgern, Vereinen und Kirchen für die Erhöhung der Attraktivität des ländlichen Raumes. Unser Motto bleibt ‚Guter Boden für gute Ideen‘„, sagte Thomas Kluge als Vorsitzender der Aktionsgruppe Bördeland und Bürgermeister der Stadt Wanzleben-Börde. Er lobte die Zusammenarbeit aller Behörden, Landkreise und Kommunen, die an der Umsetzungen der Projekte beteiligt seien.

Antrag für Paltrockwindmühle

Bei der Veranstaltung wurden auch Vorhaben vorgestellt, die für die kommende Förderperiode eingereicht wurden. Darunter ist aus der Stadt Wanzleben-Börde die Paltrockwindmühle in Klein Germersleben, die bei einem Sturm teilweise zerstört wurde. „Der Wiederaufbau liegen den Eigentümern und dem Heimatverein Klein Germersleben sehr am Herzen. Die Windmühle ist von historischer Bedeutung“, verdeutlichte Kluge. Ein weiteres Projekt umfasst die Sanierung des Saals und den Neubau des Sportlerheims in Groß Rodensleben. „Der Saal ist für die Bürgerinnen und Bürger und auch für Vereine von großer Bedeutung, dort pulsiert das Leben zu den festlichen und unterhaltsamen Veranstaltungen. Das Sportlerheim soll ein Neubau werden, es sollen die Bedingungen für alle, aber vor allem für Frauen und Mädchen verbessert werden. Der Sportverein Eintracht hat einen bemerkenswerten Mitgliederzuwachs und viele Damen sind mit dabei“, sagte Kluge.