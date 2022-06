Freibad Eilsleben: Sanierungspläne wie Kaugummi

Das Freibad in Eilsleben soll saniert werden. Doch die Angelegenheit ist ein Kaugummithema – sie zieht und zieht sich. Auch in diesem Jahr wird das Projekt nicht realisiert, sondern allenfalls in der Planung gefestigt. Die Badesaison sei laut Gemeinde aber nicht gefährdet.

Eilsleben - Viel mehr als die wiederholte Absichtsbekundung ist in der Sache Freibadsanierung bislang nicht passiert. Man hangelt sich von Idee zu Vorschlag zu Entwurf und wieder zurück. Im Eilsleber Gemeinderat wächst der Unmut über das lange Vorsichherschieben ohne Resultate. Seit 2017 steht die Sanierung Jahr für Jahr in Rede. So auch aktuell. Und möglicherweise ist 2022 das Jahr, in dem klare Entscheidungen fallen.