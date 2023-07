Die Bilanz des Langenweddinger Freibades kann sich sehen lassen: 12 000 Besucher haben das Freibad im vergangenen Jahr besucht. Noch in diesem Jahr erhält das Freibad einen Spielturm für das Außengelände und das Eventmodul „Seestern“.

Gerade auch der Spaß steht im Freibad Langenweddingen an erster Stelle. Damit aber die Kinder so unbeschwert vom Block springen können, sollten sie einen Schwimmkurs bei Mike Rodenwald abgelegt haben.

Langenweddingen - Mehr als 5000 Arbeitsstunden plus Schreibtischzeit plus Gespräche im Hintergrund: Mit dieser Auflistung des ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder des Fördervereins des Freibads Langenweddingen beginnt der Vorsitzende Norbert Dregger seine Bilanz bei der diesjährigen Mitgliederversammlung. Unter den Sonnenschirmen an der Strandbar hatten es sich die Mitglieder des Fördervereins bei ihrer Versammlung gemütlich gemacht.