Freie Fahrt in Dreileben nach über einem Jahr

Seit August 2021 wurde an der Durchfahrtsstraße in Dreileben gebaut. Das Ergebnis kann sich jetzt sehen lassen, aber ein Ende der Baumaßnahmen ist noch lange nicht in Sicht.

Dreileben - Schon längere Zeit hatten die Dreileber den Termin, an dem die Durchgangsstraße wieder für den Verkehr freigeben werden sollte, rot im Kalender angestrichen. Gleichzeitig war aber klar, dass so mitten in der Woche wohl kaum einer der eigentlichen Bauendabnahme und der offiziellen Verkehrsfreigabe beiwohnen kann. Also haben die Dreileber um Ortsbürgermeisterin Annette Fink-Drache das symbolische Band schon ein paar Tage vorher durchgeschnitten und dazu ein kleines Straßenfest mit Glühwein und Bratwurst gefeiert. Dem Anlass war es entsprechend, schließlich war Dreileben über ein Jahr verkehrstechnisch fast von der Außenwelt abgeschnitten. Zumindest mussten Wege gefunden und Umleitungen erduldet werden.