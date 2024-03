Aufgespießtes Bein und eingesperrte Omas Hilferufe in der Nacht: Warum der Friedhof in Wanzleben eine Fluchttür bekommen hat

Der Friedhof in Wanzleben hat einen Notausgang bekommen. Der Grund: Immer wieder haben in der Vergangenheit eingeschlossene Besucher die Mitarbeiter auf Trab gehalten - zum Teil in kuriosen Situationen.