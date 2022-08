Trockenheit Gärtnern gegen den Klimawandel in der Börde

Die große Dürre in diesem Jahr beschäftigt die Menschen in der Börderegion. Das betrifft besonders Landwirte, Kleingärtner und Leute, die zu Hause einen Garten haben. Nicht nur Bäume müssen mit Wasser versorgt werden. Allen stellt sich die Frage: Was wird in den kommenden Jahren und wie kann man der großen Trockenheit künftig besser begegnen?