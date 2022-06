Gasleitung bei Bauarbeiten bei Osterweddingen aufgerissen

Osterweddingen - Bei einer Verlegung von Erdkabeln kam es am Nachmittag des 7. September 2021 zu einem Unfall auf einem Acker an der Langenweddinger Chaussee zwischen Langenweddingen und Osterweddingen. Eine Gasleitung mit 50 Zentimetern Durchmesser wurde aufgerissen. „Wir hatten Glück, dass nicht durch einen Funken alles in die Luft gegangen ist. Durch den explosionsartigen Austritt des Gases entstand ein Krater mit zwei Meter Durchmesser. Der Gasaustritt wurde schnell gestoppt, so dass keine Gefahr mehr bestand. Das Gewerbegebiet Sülzetal/Osterweddingen konnte am Nachmittag nicht mehr mit Gas aus dieser Leitung versorgt werden“, berichtete Polizeioberkommissar Dirk Böschel vom Polizeirevier Börde. Der Betreiber der Gasleitung müsse die Gasleitung komplett freilegen und dann anschließend fachmännisch abdichten. Verletzte habe es keine gegeben. Nur eine Staubsäule sei kilometerweit zu sehen gewesen.