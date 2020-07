Die Paltrockwindmühle in Klein Germersleben hat einen neuen Besitzer.

Klein Germersleben l Dass René Gehre einmal Besitzer einer alten Windmühle sein wird, hat sich der Ortsbürgermeister von Bottmersdorf/Klein Germersleben nicht träumen lassen. „Zu Beginn dieses Jahres habe ich erfahren, dass Siegfried und Erika Graumann die historische Paltrockwindmühle in Klein Germersleben verkaufen wollen“, sagte Gehre. Das Ehepaar aus Magdeburg bewahrte das unter Denkmalschutz stehende Baudenkmal Jahre lang vor dem Verfall und nutze es als Sommerwohnsitz. Jetzt waren die Graumanns in ein Alter gekommen, in dem die Bewirtschaftung und der Erhalt der Windmühle langsam ihre Kräfte überstiegen. Auch finanziell.

Nicht in falsche Hände

„Auch wollte ich, dass unsere Paltrockwindmühle in Klein Germersleben für die Dorfgemeinschaft erhalten bleibt und womöglich nicht in falsche Hände gerät“, nannte Gehre einen weiteren Grund, sich zum Kauf zu entscheiden. Kurz und schmerzlos habe sich Gehre nach zwei Tagen Bedenkzeit und einer Beratung mit seiner Familie dazu entschlossen, das Technikdenkmal mit dem dazu gehörenden 2500 Quadratmeter großen Grundstück zu erwerben. „Dann mach es doch“, erinnerte sich Gehre an die Reaktion seiner Ehefrau, die schon längst wusste, dass sich ihr Gatte zu dem Schritt entschlossen habe. Mit dem fast 80-jährigen Verkäufer Siegfried Graumann sei sich Gehre schnell einig gewesen, so dass der Verkauf der Paltrockwindmühle notariell beglaubigt über die Bühne gehen konnte.

René Gehre ist sich sicher, mit dem Kauf der Platrockwindmühle in Klein Germersleben eine große Verpflichtung eingegangen zu sein. Zunächst stehe die bauliche Sicherung des Daches der Mühle an. Bei einer ersten Besichtigung nach dem Kauf sei ihm aufgefallen, es gebe im Dachbereich etliche schadhafte Stellen, die unbedingt ausgebessert werden müssen. Vorbesitzer Siegfried Graumann habe von diesen Schäden nichts gewusst. Bei einem altem Bauwerk wie der Windmühle könne es nach Ansicht des Ortsbürgermeisters immer zu unliebsamen Entdeckungen kommen. Die Paltrockwindmühle Klein Germersleben im Feldweg 10c wurde 1949 aus einer Bockwindmühle erbaut. Die Mühle ist die einzige Paltrockwindmühle in Deutschland mit sogenannten „Bilauschen Ventikanten“. Dabei handelt es sich um ein Flügelkreuz als Stahlkonstruktion mit stromlinienförmiger Ummantelung, den Ventikanten, mit zugehörigen Drehhecks. Die Teile erinnern an den Flugzeugbau. Die mühlentechnische Einrichtung des Baudenkmals ist nahezu komplett erhalten. Dazu zählen unter anderem doppelter Walzenstuhl, Schrotgang, Plansichter, Wurfsichter, Reinigung und Mischmaschine.

Flügel abgerissen

Allerdings wurden Teile der Paltrockwindmühle im April 2017 durch den Orkan „Friederike“ stark zerstört. Der starke Sturm war vom Brocken aus in Richtung Klein Germersleben gezogen und hatte die Flügel der Windmühle in Bewegung gesetzt. Wie der damalige Besitzer Siegfried Graumann den Hergang des Unglücks rekonstruierte, drehte der Sturm die Flügel der Mühle in die entgegen gesetzte Richtung des sonst üblichen Laufkurses. Dadurch habe sich die Bremse des Flügelrades gelöst. „Die zehn mal zehn Zentimeter starken Kanthölzer brachen weg wie Brennholz“, sagte Graumann. Der Sturm habe die Flügel der Windmühle mit hoher Drehzahl rückwärts gedreht. Schließlich seien die Kräfte zu groß gewesen, so dass das Flügelkreuz aus Metall und Grauguss aus mehreren Metern Höhe in den Garten vor der Windmühle krachte. Das zehn Tonnen schwere Bauteil bohrte sich fast einen Meter tief in die Erde.

„Mein Ziel ist es, die Flügel der Windmühle wieder anzubringen“, kündigte Gehre an. Allerdings habe er sich dazu entschlossen, nunmehr sogenannte Jalousienflügel anzubauen wie sie die Windmühle bereits im Jahr 1948 gehabt habe. Für die Reparatur des Daches und des Flügelkreuzes hat René Gehre Fördermittel über das europäische Leader-Programm bei der Aktionsgruppe „Bördeland“, der die Stadt Wanzleben-Börde, die Einheitsgemeinde Sülzetal im Landkreis Börde sowie die Gemeinde Bördeland im Salzlandkreis angehören, beantragt und genehmigt bekommen.

Öffnung zum nächsten Mühlentag

René Gehre hat die Absicht, zu Pfingsten am nächsten Deutschen Mühlentag seine Paltrockwindmühle wieder für die Öffentlichkeit zu öffnen. „Dann wollen wir ein eigenes Mehl mahlen, das vom Getreide von unseren Äckern stammt und im Lehmofen im Dorfgemeinschaftshaus ein eigenes Brot backen“, kündigte er an.