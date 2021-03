Vor der Sitzung des Gemeinderats des Sülzetals in der Festhalle in Altenweddingen gab es noch letzte Abstimmungen. Fotos (5): Udo Mechenich

Gemeinderat des Sülzetals stimmt für das Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 bis 2023 und für den Haushaltsplan 2021

Altenweddingen (vs) l Die Fortschreibung des Konzepts der Haushaltskonsolidierung für die Jahre 2021 bis 2023 ist beschlossene Sache. Und auch dem Entwurf des Haushaltsplans für das laufenden Jahr stimmte der Gemeinderat des Sülzetals bei seiner Sitzung in der Festhalle in Altenweddingen am vergangenen Mittwochabend zu.



„Das Haushaltskonsolidierungskonzept 2021 bis 2023 wurde in allen Orten und Ausschüssen intensiv diskutiert. Nach all den Änderungen müsste es jetzt hier eine breite Zustimmung erhalten“, begann der Vorsitzende des Gemeinderats, Norbert Dregger (SPD), die Beratungen zu dem HKK. Wichtig war es für ihn an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass das HKK die Grundlage dafür sei, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt 2021 genehmige. Nur so bleibe die Verwaltung der Gemeinde handlungsfähig.



Widerspruch kam hier jedoch sofort von Ratsmitglied Josef Kluba (CDU, Langenweddingen). Er erhob „Einspruch gegen die Schließung der Grundschule Langenweddingen“. In der Grundschule Langenweddingen gebe es derzeit 87 Schüler. Und auch für das kommende Schuljahr gebe es schon genügend Anmeldungen. In der örtlichen Kindertagesstätte würden aktuell 86 Mädchen und Jungs betreut. „Diese Zahlen vertragen sich nicht mit einer Schließung. Wir müssen den Menschen bei uns im Ort eine klare Perspektive geben. Wenn 173 Kinder kein Argument sind, dann weiß ich nicht mehr weiter.“ An dieser Stelle müsse es doch möglich sein, das Haushaltskonsolidierungskonzept zu ändern. Kluba: „Es geht darum, den Eltern eine Perspektive zu geben. Sind tatsächlich alle Möglichkeiten der Kompensation ausgeschöpft?“



Grundschule Langenweddingen: es ist wenig passiert

Unterstützung bekam der Langenweddinger Kluba an dieser Stelle von Heiko Hampel (CDU, Altenweddingen). Ziel sei gewesen, sich in 2020 über die Grundschule Langenweddingen Gedanken zu machen. Da sei aber nur wenig passiert. „Wir haben uns für 2020 mehr vorgenommen. Im laufenden Jahr klappt das hoffentlich besser.“



Der Sachgebietsleiter Finanzen aus der Verwaltung der Gemeinde Sülzetal, Karsten Wilke, betonte, dass er mit der Kommunalaufsicht Kontakt aufgenommen habe und genau diesen Punkt auch intensiv mit den Finanzexperten aus Haldensleben besprochen habe. „Mir wurde klipp und klar erklärt: Ohne HKK gibt es auch keinen genehmigten Haushalt 2021.“



Die Schließung der Grundschule Langenweddingen sei nur ein Ziel, so Wilke weiter. Wenn sich die Tatsachen ändern würden, müsse auch dieses Ziel geändert werden, ging der Finanzsachbearbeiter aus der Verwaltung des Sülzetals inhaltlich auf die Bedenken Klubas ein. Er empfahl den Mitgliedern des Gemeinderats „das HKK zu beschließen, denn diese Maßnahme steht schon seit Jahren drin und wird immer wieder weiter geschoben“.



Im Sozialausschuss sei das Thema mehrfach diskutiert worden, informierte der Vorsitzende dieses Ausschusses, Raimund Müller-Busse (SPD, Mitglied im Gemeinderat). Hierbei handele es sich um „eine Entscheidung der Vernunft. Wollen wir einen genehmigten Haushalt bekommen oder nicht? Wenn wir handlungsfähig bleiben wollen, brauchen wir das HKK.“



Jeder will, doch so geht es nicht

Jedes Dorf wolle alles haben, das könne so nicht funktionieren, mahnte Müller-Busse. Die Emotionalität müsse außen vorgelassen werden. Müller-Busse betonte nachdrücklich, dass „wir dürfen nicht nur die eigene Ortschaft, sondern die gesamte Gemeinde im Blick haben müssen. Das Sülzetal muss handlungsfähig bleiben. Die Schule in Langenweddingen wird nicht geschlossen. Kein Kind wird auf der Straße gelassen.“



Ähnlich sah dies auch Ratsmitglied Dietrich Ebering (CDU, Bahrendorf). „Die Zeit drängt. Wir müssen zu einer Entscheidung kommen. Das Thema Grundschule Langenweddingen können wir bei kommenden Sitzung weiter vertiefen. Die Schule wird nicht geschlossen.“



Zustimmung zu dieser Empfehlung Eberings signalisierte der Vorsitzende des Finanzausschusses der Gemeinde, Andreas Kühn (AfD, Osterweddingen): „Mein Ausschuss hat dem HKK mehrheitlich zugestimmt.“ Seiner Beurteilung nach sei die Diskussion im Gemeinderats so nicht zielführend. „2017 wurde um einen Fördermittelbescheid für die Sanierung der Grundschule Altenweddingen gekämpft. Damals wurde dies an die Schließung der Grundschule Langenweddingen gekoppelt.“ Mit Blick auf die Vertreter der Verwaltung fragte er, ob dieser Bescheid noch nachjustiert werden könne.



Bei der abschließenden Abstimmung votierten 14 Ratsmitglieder mit Ja, einer mit Nein, einer enthielt sich.



Viele Anregungen eingebracht

Bei der folgenden Beratung des Haushaltsplans der Gemeinde Sülzetal für das laufende Jahr 2021 meldete sich sofort der Bürgermeister Bahrendorfs, Mathias Kunze (CDU), zu Wort: „Es hat mich sehr gefreut, dass die Sanierung der Neustraße bei uns in Bahrendorf es nun als Position wieder in den Haushalt 2021 geschafft hat. Dafür möchte ich der Verwaltung danken.“



Christian Wolff (SPD, Mitglied im Gemeinderat) freute sich, dass alles vom Ablauf her doch noch geklappt habe. „Alle Ortschaften konnten ihre Anregungen noch einbringen. Dafür bin ich sehr dankbar. Das waren sicherlich harte Tage für den Finanzsachbearbeiter Karsten Wilke. Ich danke ihm, dass er alles noch eingearbeitet hat. Beim Haushalt 2022 sollten die Abläufe besser beachtet werden. Alle Orte müssen rechtzeitig ihre Wünsche einbringen können.“



Mit 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde der Haushaltsplan 2021 angenommen. Abschließend dankte Sozialdemokrat Dregger den Ratsmitgliedern für ihre „weitsichtige Entscheidung“.