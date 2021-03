Ortsbürgermeister Jürgen Wichert (parteilos) macht sich Gedanken um die Stimmung der Menschen in der Pandemie.

Volksstimme: Herr Wichert, wie werten Sie die Arbeit im Ortschaftsrat und wie ist die Stimmung in Groß Rodensleben?



Jürgen Wichert: Der Ortschaftsrat leistet ganz sicher eine gute Arbeit. Wir setzten uns für die Bürger ein und arbeiten etliche Projekte für die Zukunft aus. Dabei ziehen wir an einem Strang. Die Stimmung der Bürger ist dagegen im Augenblick nicht sonderlich gut. Das liegt auch an der ewigen Fortsetzung der Corona-Beschränkungen. Man muss das so deutlich sagen: Die Leute fühlen sich seit vier Monaten eingesperrt und die Meinungen dazu erfahre ich bei meinen Gängen durch den Ort. Die ist übrigens sehr deutlich.



Ist der Frust tatsächlich so deutlich zu spüren?



Aber gewiss. Die Menschen fühlen sich aufs Abstellgleis geschoben. Das Ganze wird nicht mehr als Politik empfunden sonder als Diktat. Selbst ich persönlich fühle mich von oben herab bevormundet. Alle haben einfach die Nase voll und wollen einen Weg aufgezeigt bekommen, wie es aus den ganzen Beschränkungen einmal wieder heraus geht. Es ist sicher das Verständnis da, dass gefährdete Gruppen geschützt werden müssen. Allerdings besteht der Hunger nach mehr Freiheit. Da ist eindeutig die Bundesregierung gefragt, den Menschen die Hoffnung nicht nur vor Augen zu halten, sondern auch Taten folgen zu lassen.



Aber es gibt doch einen Stufenplan der Landesregierung. Die Kinder gehen auch wieder in die Schule.



Diese Vorgaben sind doch wohl ein schlechter Scherz. Wer sich die Formulierungen durchliest, der kann nur mit dem Kopf schütteln. Danach kann doch nicht im Ernst ein Geschäftsmann arbeiten und unsere Vereine können das übrigens auch nicht. Daran sieht man, dass die Entscheider noch nie selbstständig unterwegs waren. Mir tut das Ganze einfach nur noch leid für die Bevölkerung.



Wie haben sich die Vorgaben der Landesregierung auf die Bürger ausgewirkt?



Ich habe als Ortsbürgermeister gerade für die Alleinstehenden und Älteren einmal im Monat eine Kaffeerunde angeboten. Die ist jetzt nicht mehr möglich und das schon monatelang. Die Menschen wurden bei der Kaffeerunde über die Geschehnisse und Vorhaben in Groß Rodensleben informiert. Das Treffen ist sehr gut angenommen worden. So etwas fehlt den betreffenden Bürgern jetzt. Sie sitzen zu Hause und vereinsamen und das bereitet mir große Sorge. Sie gehen praktisch kaum noch vor die Tür. Da bleibt nur der Fernseher. Ich denke, dass die Auswirkungen dieses Lockdowns auf die Psyche das Zeug dazu haben, als eigene Krankheit anerkannt zu werden.



Die Vereine im Ort haben auch nicht wie gewohnt arbeiten können. Die Veranstaltungen sind allesamt ausgefallen, oder?



Das ist richtig. Weder zum 1. Mai, zum Erntedank oder zu Ostern waren Feste möglich. Das Treckerpflügen fiel aus. Das alles droht uns in diesem Jahr schon wieder. Es ist klar, dass die Menschen einfach mal pappesatt sind. Dabei haben wir so engagierte Leute, die sich persönlich mit einbringen. Ganz hart trifft das auch den Sportverein.



Wie ist denn die Lage im Sportverein?



Die gravierenden Einschnitte gelten sicherlich für alle. Eintracht Groß Rodensleben bleibt auf den Betriebskosten sitzen, muss sich finanziell selber tragen. Gut, seit 1990 macht der Verein das sowieso. Aber die Zeiten sind wirklich hart. Das Ehrenamt muss überall in Deutschland Unglaubliches leisten, sich als Manager in der Krise betätigen. Man kann nur den Mitgliedern danken, die dem Verein treu bleiben und mit ihren Beiträgen dafür sorgen, dass zumindest ein pures Überleben möglich ist.



Werden nicht trotzdem Veranstaltungen geplant?



Das ist weder sehr sinnvoll noch gut möglich. Ich persönlich sehe nicht, dass wir in diesem Jahr Großveranstaltungen erleben werden.



Welche Vorhaben hat der Ortschaftsrat ins Visier genommen?



Wir haben zwei große Vorhaben. So soll der Anbau an den Dorfsaal errichtet werden. Dabei handelt es sich um ein Leader-Projekt. Künftig sollen in dem Anbau die Toiletten untergebracht werden. Wir wollen in diesem Jahr noch mit den Arbeiten begonnen. Wir sprechen da über ein Volumen von etwa 60000 Euro. Ein weiteres Leaderprojekt ist der Neubau des Sportlerheims. Dazu habe ich im dritten Jahr in Folge die dritte Beantragung für das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) geschrieben. Für beide Projekte sehen wir es natürlich gern, wenn sich noch Unterstützer oder Sponsoren finden.



Was sehen Sie in der Zukunft für Groß Rodensleben?



Wir müssen zunächst einmal das gesellschaftliche Leben wieder hochfahren. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Die Ortschaften in der Einheitsgemeinde müssen sich wieder verbinden, vernetzen, wieder engeren Kontakt zueinander aufnehmen. Dann werden wir sehen wo es hingeht. Die Menschen sind es doch gar nicht mehr wirklich gewohnt ihre Bekanntschaften wie früher zu pflegen, ja kulturelle Angebote in der Region wahrzunehmen. Auch die Bereitschaft der Jugend, Verantwortung zu übernehmen oder bei etwas mitzumachen ist im Keller. Das ist auch völlig klar bei diesen restriktiven Vorgaben. Da bleiben lieber alle zu Hause.



Und was steht noch auf der Agenda des Ortschaftsrates?



In Groß Rodensleben muss der Fußweg vor der Kirche saniert werden. Im Ortsteil Hemsdorf sollte die Sanierung des Kolonistenfriedhofs in Angriff genommen werden. Diese Kolonisten waren einst Hugenotten und sie kamen auch aus Wales hierher. Das ist auch eine Art, die Tradition zu pflegen, damit die Leute wissen, woher viele ihrer Vorfahren herstammen. Es gab bereits Vorgespräche mit der Verwaltung zum letzteren Projekt.