Gesamtschüler kehren nach den Herbstferien in die Sarrestadt zurück

Der Termin steht – nach den Herbstferien werden die Sekundarschüler wieder in Wanzleben unterrichtet. Der Umzug von Klein Wanzleben in die Sarrestadt läuft damit wie vom Landkreis Börde geplant. Allerdings gibt es vor Ort noch einige Einschränkungen, denn beispielsweise das Außen-gelände muss erst noch gestaltet werden.

Die neugebaute Ganztagsschule in Wanzleben nimmt nach den Herbstferien ihren Betrieb auf. Bis dahin sollen der Umzug von der Ausweichstelle in Klein Wanzleben vollzogen sein.

Wanzleben - Rege Betriebsamkeit herrscht im neugebauten Gebäude der Gemeinschaftsschule in Wanzleben. Beauftragte Firmen, Mitarbeiter der Schule und des Landkreises geben sich die Klinke in die Hand. Klar, dass es hier und da zu kurzfristigen Terminverschiebungen oder Lieferverzögerungen kommen kann. An einem ganz bestimmten Termin gibt es jedoch keinen Zweifel: Am Dienstag, 2. November, kommen die Schüler in das neue topmoderne Gebäude und werden fortan hier von den Lehrern unterwiesen.