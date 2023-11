Situation in Wanzleben und Oschersleben Gibt es genug Parkplätze in den Innenstädten?

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Das Angebot an Dauerstellplätzen in den Innenstädten von Wanzleben und Oschersleben wird von Bürgern als mangelhaft angesehen. Was sagen die Behörden dazu?