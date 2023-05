Die Besucher einer Informationsveranstaltung in Langenweddingen sind enttäuscht. Sie warten auf schnelles Internet - bis jetzt vergebens.

Im Sülzetal warten die Einwohner in einigen Gemeinden immer noch auf schnelles Internet und dass sie an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Langenweddingen - Die Informationsveranstaltung von MDDSL in Langenweddingen nutzen viele Bürger, um sich über das Unternehmen und den Stand des Glasfasernetzes zu informieren. In der Ganztagsschule gliederte der MDDSL-Kundenbetreuer, Marcel Gerlach, seinen Vortrag in die Abschnitte Unternehmen, Ausbau, Fragerunde.