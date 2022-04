Götz Bramowski aus Wefensleben über seine Leidenschaft des Schlittenhundesports

Götz Bramowski aus Wefensleben in der Börde nimmt seit 25 Jahren an Schlittenhunderennen in Deutschland und Österreich teil. Und das erfolgreich. Erst beim jüngsten Wettbewerb im Harz ließ er seine Konkurrenten erneut hinter sich. Doch wie kam er zu diesem Sport und was fasziniert ihn daran?

Götz Bramowski aus Wefensleben in der Börde hat bereits 21 Mal beim Schlittenhunderennen in Pullman City im Harz teilgenommen und 21 Mal in der Kategorie drei bis vier Hunde gewonnen. Seine Hunde zählen zur Rasse des Siberian Husky.

Wefensleben - Der 21. Sieg in 21 Rennen. Götz Bramowski aus Wefensleben ist beim Internationalen Schlittenhunderennen in Pullman City in Hasselfelde am 9. Januar erneut Deutscher Meister geworden. Damit hat der 59-Jährige alle bestrittenen Schlittenhunderennen, die je in der Westernstadt im Harz ausgetragen wurden, gewonnen.