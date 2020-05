Das "Grüne Band entlang der Sarre" durch die Wanzleber Innenstadt ist ein beliebter Spazierweg.

Wanzleben l Die Stadt Wanzleben lässt sich auf mehreren Wegen entdecken. Einer dieser Wege ist das sogenannte „Grüne Band entlang der Sarre“. Wie sich die ehemalige Wanzleber Bürgermeisterin Silke Schindler (SPD) erinnert, gehen die Anfänge dieses Rundweges auf die Jahre 2006 und 2007 zurück. Auf einem Fußweg weitestgehend ablegen vom Verkehr sollten sich die Wanzleber und ihre Gäste durch die Stadt bewegen können und dort Neues entdecken.

Das Planungskonzept wurde im Rahmen der Stadtsanierung und des Stadtumbau umgesetzt, Stück für Stück wurde der Weg saniert. Angefangen an der „Röthe“ nahe der Kindertagesstätte „Sarrezwerge“ führt der Weg am Wanzleber Pflug vorbei und nach der Überquerung der Rudolf-Breitscheid-Straße entlang der Sarre bis zur Hohen Straße und zur Alten Feuerwache an der Roßstraße. Auch an der nahegelegenen Tränke ist alles hergerichtet, dass Spaziergänger dort entlanggehen können, um dann in den Volkspark zu kommen. Leider fehlt die direkte Verbindung zwischen der Roßstraße und der Tränke bis heute.

Alternative scheitert an der Breite

Das bedauert auch Klaus Wrüske als Anlieger und hofft, dass sich der Ortschaftsrat wieder einmal des Rundweges annimmt, um vielleicht noch eine Verbindung zu schaffen. Er sieht nach eigener Aussage auch eine Möglichkeit, für die Verbindung einen Teil seines Grundstücks links der Sarre zur Verfügung zu stellen.

Die Planungen der Stadt sehen bisher vor, den Weg über ein Grundstück rechts der Sarre fortzuführen, das seit Jahren zum Verkauf steht. Eine Alternative der Fortführung über den Schlossplatz an der Straße entlang würde, wie Silke Schindler sagt, an einer Engstelle auf dem vorhandenen Fußweg in Höhe des früheren Stadttores scheitern. Der Fußweg muss eine gewisse Breite haben, aber dann würde die Straße für einen Begegnungsverkehr nicht breit genug sein.

In Vergessenheit ist der Rundweg, der von Fußgängern gut genutzt wird, und auch seine Vollendung jedenfalls in der Stadt Wanzleben nicht. Das bestätigt auf Volksstimme-Nachfrage auch Erika Uebel als Mitarbeiterin der Verwaltung der Stadt Wanzleben-Börde.

Vom Volkspark könnten sich Fußgänger und Radfahrer dann weiter über entlang der Lindenpromenade und über den sogenannten „Streckenweg“ zurück zur Kita „Sarrezwerge“ bewegen. Einen Katzensprung von dort entfernt ist der Fuß-Radweg entlang der Sarre, auf dem sich der Weg bis nach Bottmersdorf fortsetzen lässt.