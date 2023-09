Familienleben in Sachsen-Anhalt Grundschulen in Einheitsgemeinde Wanzleben im Bestand gefährdet

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Bei der Umfrage „FamilienLeben“ bemängelten die Teilnehmer hauptsächlich die Qualität und die Rahmenbedingungen der Schulen. Der Sozialausschuss der Einheitsgemeinde Wanzleben hat sich jetzt mit der Entwicklung der Einschülerzahlen befasst. Das Schuljahr 2023/24 ist als überaus positiv gewertet worden. Auf lange Sicht deuten sich aber Probleme an.