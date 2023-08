Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall auf der Landstraße L49 nahe Groß Rodensleben in der Börde schwer verletzt. Foto:

Groß Rodensleben (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagmorgen auf der Landstraße L49 bei Groß Rodensleben nahe Wanzleben in der Börde gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach war eine Opel-Fahrerin zunächst auf der Landstraße in Richtung Groß Rodensleben unterwegs, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Auto verlor. Anschließend sei das Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gestoßen.

Die Autofahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.