Heide-Jagdhornbläser spielen vor 250 Besuchern in Altenweddingen

Altenweddingen - Die Heide-Jagdhornbläser spielten am vergangenen Freitagabend in der Altenweddinger Kirche „Sankt Martin“ ein Hubertus-Konzert. Neben mittelalterlichen, dem Hubertus gewidmeten Weisen hörten die über 250 Besucher auch viele bekannte Bläserstücke aus Oper, Operette und der übrigen Weltliteratur. In dem herbstlich geschmückten Gebäude mit seiner guten Akustik war dieses Konzert ein besonderes, musikalisches Erlebnis.