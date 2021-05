Heimat- und Sachkundeunterricht sowie die Erntekrone sind für Rosemarie Mendt künftig passé

Plattsprekerin Rosemarie Mendt aus Domersleben macht Schluss mit dem Heimat- und Sachunterricht an der örtlichen Grundschule. Die Pflege der Mundart läuft jetzt über eine Arbeitsgemeinschaft. Die 84-jährige Domersleberin tritt kürzer, ist aber weiter in der Heimatstube und bei der Kirchengemeinde aktiv

Domersleben - Mit der Grundschule in Domersleben ist Rosemarie Mendt nach wie vor eng verbunden. „Das bleibt auch so“, sagt die Rentnerin im Gespräch mit der Volksstimme. Seit 1991 hatte sie gemeinsam mit dem großen Sohn und Schriftsteller des Dorfes, Martin Merbt alias Martin Selber, den Kindern die plattdeutsche Mundart nähergebracht und viel Wissenswertes über die Heimat und deren Bräuche vermittelt. Seinen Namen trägt die Grundschule auch heute. Martin Selber hatte sich 1997 zurückgezogen, doch Rosemarie Mendt brachte den Schüler weiter die Traditionen der Heimat näher. Darauf war die eine Stunde im Monat, die die Domersleberin sich mit den Kinder der dritten und vierten Klasse beschäftigte, ausgelegt.

Generationen von Schülern lernen Platt

Seither haben ganze Generationen von Schülern die Arbeit der engagierten Frau erleben dürfen und dabei eine ganze Menge gelernt. „Die Kinder waren immer sehr interessiert bei der Sache“, schätzt sie ein. „Es gab immer nur ganz wenige Ausnahmen, die diese Art der Heimatkunde nicht so interessiert hat.“ Zuletzt war die gewohnte Arbeit mit den Heranwachsenden nicht mehr möglich wie zuvor. Corona hielt Einzug und brachte auch den Schulbetrieb deutschlandweit gehörig durcheinander.

„Es ist aber nicht das Virus, was mich zu meinem Entschluss gedrängt hat“, sagt Rosemarie Mendt. Sie findet, dass mit über 80 Jahren der Zeitpunkt einfach erreicht sei, das Engagement zu beenden. Dabei haben sie und ihre Mitstreiter so einiges vorzuweisen. Die Domersleber nahmen als Schule seit 1994 an den plattdeutschen Lesewettbewerben im Kreis und im Land teil und fuhren immer zum Endausscheid.

„Ich bedauere, dass es nicht noch einen weiteren übergeordneten Vergleich gegeben hat“, sagt die Plattsprekerin. „Das hätte der Förderung der Mundart sicher noch mehr gut getan.“ Sei es drum, seit 2002 gab es auch das plattdeutsche Theaterspiel, bei dem sich die jungen Domersleber beweisen konnten. Die Stücke hat die heute 84-jährige entweder bearbeitet oder gar selber geschrieben.

Mundartpflege als eine Tradition

Verbunden wurde das über die Jahre ganz wunderbar mit der Heimatstube, die sich ebenfalls auf dem Schulgelände findet und der Kirchengemeinde. Die Knirpse machten in der Stube Bekanntschaft mit den vielen Ausstellungsstücken aus früheren Zeiten und bekamen so noch mehr Beziehung zur alten Mundart.

Selbst in der Kirche durften sie diese sprechen, und zwar beim plattdeutschen Gottesdienst.

Eine weitere Verbindung zog sich bis zum Erntedankfest, welches von je her eine ganz große Sache für die Schüler ist. Sie werden nämlich darin eingebunden und auch die Schule macht da kräftig mit. „Die Viertklässler sind in Gruppen eingeteilt worden. Die Einen haben sich mit der Zubereitung von Speisen beschäftigt und die anderen haben mich zu Hause besucht und wir haben Erntekränze gebunden“, erinnert sich Rosemarie Mendt. Natürlich handelte es sich dabei um kleinere Varianten.

„Jedes Kind hat somit erfahren, was es für einen Aufwand bedeutet, diese Arbeit vorzubereiten und dann auch durchzuführen“, erklärt sie. Die große Erntedankkrone hat die Domersleberin übrigens auch in jedem Jahr selber angefertigt. Damit ist jetzt aber auch Schluss. „Es fließen gut 100 Stunden in so eine Arbeit“, verrät sie. Die Sache will sie gern in jüngere Hände legen.

Minneken Muusekettel - eine Karnevalslegende

Die letzten von ihr geschaffenen Exemplare hängen heute in der Kirche und in der Schule. Ob und wann es einmal wieder einen Erntedank-Umzug durch den Ort gibt, ist im Augenblick noch offen. Seit 2018 gibt es an der Grundschule übrigens eine Arbeitsgemeinschaft Plattsprechen. Mit weiterer Unterstützung durch Rosemarie Mendt können sowohl das Team der Heimatstube wie auch die Kirchengemeinde rechnen. „Helfen werde ich natürlich gern“, sagt sie. Das gilt auch für den Schulkarneval, wenn er dann einmal wieder möglich ist. Gerade der Karneval liegt der Domersleberin im Blut. Vierzig Jahre lang hat sie hier gewirkt und ist als Minneken Muusekettel noch heute eine Legende. Den Namen hat ihr einst Martin Selber gegeben und dieser steht noch heute am Tor zum Gehöft in Domersleben. Außerdem ist sie Ehrenmitglied des Domersleber Carnevals Club. „Eigentlich begehen wir dieses Jahr das 50. Jubiläum des Vereins“, sagt sie. „Es ist so traurig, dass es keine Session gibt, die wir feiern können.“

Zum denkwürdigen Jubiläum hatten sich Gäste aus dem Rheinland angesagt. Ein Umzug und eine Riesensause waren geplant. „Ich hoffe, dass wir das nachholen können“, gibt sich die Domersleberin optimistisch. Bis dahin wird ihr aber nicht langweilig, denn mittlerweile übersetzt sie Kinderbücher gleich in zwei Mundarten. Das sind Bördeplatt und Magdeburger Mundart. Mit diesem Projekt unterstützt sie den ebenfalls in Domersleben wohnenden Autor Uwe Mattick.