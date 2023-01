Auch für 2023 hat sich der Heimatverein Altenweddingen viel vorgenommen. Auf der Mitgliederversammlung gab der Vorstand einen Überblick darüber, was alles geplant ist.

Heimatverein Altenweddingen: So soll das Jahr 2023 aussehen

Jeweils eine Spende des Heimatvereins überreichte die Vorsitzende Beate Gnotke (M.) an die Leiterin der Altenweddinger Kindertagesstätte Kerstin Vorwallner (l.) und die Leiterin der Grundschule, Henriette Holzweißig-Sennst.

Altenweddingen - Der Heimatverein Altenweddingen hatte am 28. Januar 2023 seine Vereinsmitglieder und Partner, Unterstützer und Helfer zum Neujahrsempfang in den Bethgesaal der evangelischen Kirche in Altenweddingen eingeladen. Mit Sekt sowie einem kleinen Snack begrüßten die Mitglieder des Heimatvereins das neue Jahr.