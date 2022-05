Historische Börde-Skizzen von Otto Feldmann gefunden

Das Treffen der Mitglieder der Heimatstube in Domersleben am Dienstagabend ist von einer regionalen historischen wie kunstgeschichtlichen Sensation begleitet worden. Dabei wurden Skizzen des Domerslebers Otto Feldmann vorgestellt, die Seltenheitswert aufweisen. Sie zeigen nämlich Ansichten aus der gesamten Börderegion aus längst vergangenen Zeiten.

Sigrid Kramer (von links), Petra Volkmann, Rosemarie Mendt, Manfred Krause und Uwe Mattick bei der Betrachtung der historischen Skizzen am Laptop in der Domersleber Heimatstube.

Domersleben - Der Enkel des Künstlers, Jürgen Feldmann, hat den Heimatforschern in Domersleben den Nachlass seines Großvaters zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um gut 50 Skizzen, die einst mit Bleistift gezeichnet worden sind. Das interessante daran ist, dass die Bilder wohl von 1900 an bis in die 1940er Jahre hinein entstanden sind. So sagen es jedenfalls die Jahreszahlen auf den Kunstwerken aus.