Auch in Groß Rodensleben gibt es Probleme mit der Umsetzung von lange geplanten Projekten. Schuld sind die stark gestiegenen Baukosten. Während ein Vorhaben wohl umgesetzt wird, wird ein anderes auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.

Hohe Kosten torpedieren Projekte in Groß Rodensleben

Groß Rodensleben - Eigentlich sollten der Anbau eines Sanitärtraktes am Dorfsaal und der Neubau eines Sanitärtraktes am Sportlerheim in Groß Rodensleben schon längst Geschichte sein. Beide Vorhaben sind Projekte, die über die Leader-Aktionsgruppe „Bördeland“ laufen.