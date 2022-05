Hohendodeleber Feuerwehr feiert 140 Jahre Geschichte

Hohendodeleben - Eine Null – genauer ein runder Geburtstag – wird bei der Hohendodeleber Ortsfeuerwehr gefeiert, das war schon immer so. Und nach Möglichkeit auch mit vielen Gästen aus dem Dorf und Gleichgesinnten aus den umliegenden Orten. In der jetzigen Zeit ist aber vieles anders – es dominiert die Vorsicht. „Ein großes Fest für das ganze Dorf zu organisieren, war uns zu unsicher“, sagt Ortswehrleiter Sascha Schmidt. Alternativ ist jetzt ins Auge gefasst, die große Sause im kommenden Jahr zu feiern – 140 + 1 also.