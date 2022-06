Höhenretter der Feuerwehr an Sülldorfer Kirche im Einsatz

Am Kirchturm in Sülldorf führte die Berufsfeuerwehr Magdeburg eine Höhenrettung durch. Es galt, einen Verletzten (Puppe) zu retten.

Sülldorf - In schwindelerregender Höhe hängt an dem Kirchturm der „Sankt Martin“- Kirche in Sülldorf ein menschlicher Dummy an zwei Seilen. Aus einem Fenster in 15 Meter Höhe über ihm seilt sich ein Feuerwehrmann langsam ab. Auf gleicher Höhe angekommen, sichert er die Puppe mit einem neuen Gurt, löst den anderen und seilt sich anschließend langsam mit ihm zusammen ab.