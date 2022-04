Möglichkeit Schuldverbund: Grundschulen sollen im Sülzetal erhalten bleiben

Die Politik will es so: Alle drei Grundschulen sollen erhalten bleiben. Die Möglichkeit des Schulverbunds steht weiter zur Debatte.

Die Grundschule in Altenweddingen wird neu gebaut. Über einen Grundschulverbund sprach der Sozialausschuss bei seiner Sitzung am Montag in Altenweddingen.

Altenweddingen - Die Zukunft der Schullandschaft in der Gemeinde Sülzetal dominierte die Sitzung des Sozialausschusses am vergangenen Montagabend. Im Feuerwehrgerätehaus in Altenweddingen stellte der Fachbereichsleiter „Inneres, Soziales, Ordnung“ aus der Verwaltung der Gemeinde Sülzetal, Steffen Globig, zunächst in einem Vortrag tiefgreifend dazu die Fakten und Rahmendaten vor.