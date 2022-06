In der Kita in Osterweddingen wird viel und gern vorgelesen

Ein Vorleseprojekt in der Kita „Abenteuerland“ in Osterweddingen macht nicht nur den Kindern Spaß. Die Schule arbeitet dabei mit der Freiwilligen-Agentur zusammen.

Den Wonneproppen erzählten Antje Tempelhagen (l.) und Tami Rosse eine Passage aus dem Buch „Eine Gazelle in der Hand“.

Osterweddingen - Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags führte die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Osterweddingen am gestrigen Freitag ein Vorleseprojekt durch. In fünf Gruppen, aufgeteilt nach Alter, las eine Betreuerin zusammen mit vier Müttern Passagen aus Büchern vor.