Der Einmarsch der jungen Reiter in die Reithalle in Hohendodeleben. Die Tiere werden direkt an den Zuschauertribünen vorbei in das Gebäude geführt. Somit gibt es die Pferde und Ponys aus nächster Nähe zu sehen. Foto: Christian Besecke

Die Mitglieder des Pferdesportvereins Hohendodeleben und zahlreiche Gäste haben den zehnten Vereinsgeburtstag gefeiert.

Hohendodeleben l Schon weit vor der eigentlichen Eröffnung der Veranstaltung tummeln sich die ersten Besucher auf dem Gelände. Sie schauen neugierig bei den 14 Schulpferden und -ponys vorbei. Insgesamt gibt es im Verein 31 Reittiere. Außerdem sind etliche Stände aufgebaut, an denen sich weitere Vereine aus Hohendodeleben präsentieren. So gibt es Zuckerwatte beim Förderverein der Kindertagesstätte (Kita)und das Team Orange sorgt für Nachschub an Grillspezialitäten. Ein Kinderschminken wird ebenfalls von der Kita betreut. „Wir haben auch eine Kooperation mit der Grundschule“, erzählt die Vorsitzende des Vereins, Yvette Wolter. „Das ist für uns auch ganz normal, denn von den 80 Mitgliedern sind 70 Kinder.“

Somit ist es selbstverständlich, dass der erste Tag der Feierlichkeiten dazu genutzt wird, um die Aktivitäten des Nachwuchses entsprechend zu präsentieren. Diese haben, gemeinsam mit ihren Übungsleiterinnen, ein umfangreiches Programm vorbereitet. Gezeigt wird es in der Reithalle, hier sind die Besucher vor dem Regen geschützt und können die Vorführungen verfolgen.

Vereinsarbeit ist Frauensache

Zu Beginn führen die jungen Reiter die Tiere vor und stellen sich und die Pferde sowie Ponys dem Publikum vor. Gleich danach sind die Jüngsten zu sehen. Die Ponyzwerge preschen mit selbstgebastelten „Steckenpferden“ durch die Hindernisse und bekommen mächtigen Beifall. Im weiteren Verlauf treten auch junge Voltigierer auf. Insgesamt bekommen die Gäste eine zweistündige Vorführung und sind am Ende bestens informiert, was alles so bei den Reitern in Hohendodeleben möglich ist.

Bilder Übungsleiterin Jasmin Rudloff weist die Ponykids vor ihrem großen Auftritt ein. Wenig später sprinten sie mit ihren selbstgebastelten...



Die Vorsitzende Yvette Wolter eröffnet die Veranstaltung. Foto: Christian Besecke



Der siebenjährige Karl ist extra aus Magdeburg angereist und holt sich erst einmal eine Zuckerwatte. Foto: Christian Besecke



Die dreijährige Lara aus Hohendodeleben ist mit Mutter Anja und Oma Diana Perleberg zum fest gekommen. Foto: Christian Besecke



Die Vereinsarbeit ist hier übrigens echte Frauensache. Die zehn erwachsenen Mitglieder sind allesamt Frauen. „Da sind wir natürlich auf die Hilfe unserer Familien und Bekannten angewiesen“, erläutert die Vorsitzende. „Jedem, der mit anpackt sind wir sehr dankbar, auch den Sponsoren. Gerade in diesem Bereich könnten wir noch mehr Unterstützung vertragen.“ Die Mitglieder kommen übrigens aus dem Ort selber wie aus fünf weiteren Gemeinden der Umgebung wie auch aus der Landeshauptstadt. Im Zentrum der Vereinsarbeit stehen dabei die Kinder, die von vier Übungsleiterinnen mit dem Umgang mit den Tieren vertraut gemacht werden.